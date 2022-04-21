Лещук, отразивший пенальти в игре с «Балтикой», оценил соперника по полуфиналу Кубка

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал итоги жеребьёвки полуфинала Кубка России.

«На самом деле думал, что нам попадётся «Енисей», но, в принципе, без разницы с кем играть. Жребий достаточно интересный. Нам в любом случае будет приятно играть дома при своих болельщиках. Плюс, что не нужно будет никуда лететь, потому что в чемпионате у нас ещё идёт борьба за первое место. «Алания» – достаточно интересная команда, мы играли с ними на сборах. Разберём и подготовимся к этой команде», — сказал Лещук в эфире «Матч».

Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.