Валерий Кечинов: «Спартак» — безусловный фаворит полуфинала Кубка с «Енисеем»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

«Если с «Енисеем» пришлось бы играть в Красноярске, то «Спартаку» было бы очень тяжело. Думаю, играя дома, «Спартак» не должен упустить шанс попасть в финал. «Енисей» здорово сыграл в Москве с «Локомотивом» — выиграли со счётом 4:0. Но здесь «Спартак» своё не упустит. Играем дома, да и желание выиграть огромное, чтобы скрасить сезон. Состав у «Спартака» тоже гораздо сильнее. Москвичи — безусловные фавориты полуфинала», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.