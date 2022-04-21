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Юрий Гаврилов: буду равнодушен, если «Спартак» и «Динамо» встретятся в финале Кубка

Юрий Гаврилов: буду равнодушен, если «Спартак» и «Динамо» встретятся в финале Кубка
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Бывший игрок «Динамо» и «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

«Московское дерби в финале Кубка России? Всё может быть. Почему нет? Кубковые игры — такое положение, когда любая команда может добиться ничейного результата и потом по пенальти выиграть. Если «Динамо» и «Спартак» встретятся в финале, я не буду ни за кого болеть. Только за того, кто будет интереснее играть! Буду равнодушен и к «Спартаку», и к «Динамо», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, в полуфинале московское «Динамо» на своём поле примет «Аланию», а «Спартак» на «Открытие Банк Арене» сыграет с «Енисеем». В четвертьфинале бело-голубые обыграли «Балтику», красно-белые оказались сильнее ЦСКА, владикавказцы одолели «Зенит», а «Енисей» прошёл «Рубин». Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.

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