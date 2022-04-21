Василий Уткин: «Спартак», конечно, способен проиграть под настроение и «Енисею»

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.

«О жеребьёвке. Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары «Динамо» — «Алания».

«Спартак», конечно, способен проиграть под настроение и «Енисею» (при всём уважении к андердогу), но «Динамо» класснее, а «Алания», если сможет пройти «Динамо», в финале сыграет при случае за семерых — причём в смысле как самоотдачи, так и затейливости.

Говорю это при том, что мне в целом понравилось, как играет «Спартак», если брать один матч с ЦСКА. Но дееспособным в финале, где он, весьма вероятно, окажется, «Спартак» будет, если сможет поступательно расти оставшийся месяц. То есть — если Ваноли действительно что-то нащупывает, а не просто удачливо выбросил кубики на 6/6 в четвертьфинале», — написал Уткин в своём телеграм-канале.