Василий Уткин: «Спартак», конечно, способен проиграть под настроение и «Енисею»

Спортивный комментатор Василий Уткин прокомментировал результаты жеребьёвки полуфинала Кубка России.
«О жеребьёвке. Сильно удивлюсь, если победитель Кубка России выйдет не из пары «Динамо» — «Алания».
«Спартак», конечно, способен проиграть под настроение и «Енисею» (при всём уважении к андердогу), но «Динамо» класснее, а «Алания», если сможет пройти «Динамо», в финале сыграет при случае за семерых — причём в смысле как самоотдачи, так и затейливости.
Говорю это при том, что мне в целом понравилось, как играет «Спартак», если брать один матч с ЦСКА. Но дееспособным в финале, где он, весьма вероятно, окажется, «Спартак» будет, если сможет поступательно расти оставшийся месяц. То есть — если Ваноли действительно что-то нащупывает, а не просто удачливо выбросил кубики на 6/6 в четвертьфинале», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 21 апреля 2022
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