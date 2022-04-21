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«Барселона» хочет продлить контракт с Роберто на 1 год. Окружение игрока это не устраивает

«Барселона» хочет продлить контракт с Роберто на 1 год. Окружение игрока это не устраивает
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Защитник «Барселоны» Серхи Роберто ведёт с руководством клуба переговоры о продлении контракта. Об этом сообщает журналист Адриан Албетс в социальной сети.

По информации источника, боссы сине-гранатовых хотят продлить контракт на 1 год. Окружение футболиста считает подписание нового договора на нынешних условиях практически невозможным.

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Действующее соглашение истекает 30 июня 2022 года. Отмечается, что руководство «Барселоны» не очень довольно уровнем игры испанца.

Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.

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