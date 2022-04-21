Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в «Милане»
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Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 28-летнего игрока заинтересован «Милан», сообщает Goal.com.
По информации источника, «россонери» рассчитывают, что синие снизят цену на футболиста из-за его плохой формы в нынешнем сезоне. Отмечается, что возможен вариант аренды бельгийца.
Лукаку выступает за «Челси» с августа 2021 года, куда перешёл из «Интера» за € 113 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги бельгийский нападающий сыграл в 21 матче, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.
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