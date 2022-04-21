Кьеллини склоняется к тому, чтобы покинуть «Ювентус» летом

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини может покинуть туринский клуб. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своей социальной сети.

По информации источника, итальянец хочет покинуть стан «зебр» уже летом. Отмечается, что вылет Италии из стыковых матчей плей-офф чемпионата мира может убедить его закончить своё время в «старой синьоре» раньше. Ранее сообщалось, что Кьеллини может продолжить карьеру в чемпионате Северной Америки (МЛС) по окончании текущего сезона.



Прошлым летом центральный защитник продлил контракт с «Ювентусом» до 2023 года. Кьеллини защищает цвета туринского клуба с 2005 года, когда он перешёл из «Фиорентины», сумма трансфера составила € 7,7 млн. В текущем сезоне Серии А он провёл 16 игр, в которых не отметился результативными действиями и получил две жёлтые карточки.