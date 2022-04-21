Бускетс обошёл Иньесту и вышел на чистое третье место по количеству матчей за «Барселону»

Матч 33-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Барселона» (идёт второй тайм, счёт 0:1) стал для полузащитника каталонской команды Серхио Бускетса 675-м в сине-гранатовой футболке.
Бускетс обошёл по этому показателю экс-хавбека «Барсы» Андреса Иньесту. На втором месте по матчам за сине-гранатовых идёт Хави – 767 игр. Лидером является аргентинец Лионель Месси, сыгравший в 778 официальных матчах за «Барселону».
После 31 сыгранного тура в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 60 очков. «Реал Сосьедад» с 55 очками находится на шестой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 78 очков.
Гол Обамеянга в ворота «Реала Сосьедад»:
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