Нагельсман ответил на вопрос об успешности нынешнего сезона для «Баварии»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман ответил на вопрос об успешности нынешнего сезона для команды.



«Успешный ли это сезон? Зависит от того, как определять успех. У меня прекрасная работа. Мне нравится быть футбольным тренером. Конечно, бывают моменты получше, чем те, которые мы пережили за последние три недели. Но я продолжу максимально выкладываться.



Какие выводы можно извлечь из этого сезона? Конечно, в конце сезона задаёшься вопросами. Нам нужно кое-что изменить, но я не буду радикально менять свой стиль. В следующем сезоне постараюсь доработать то, что нам не очень удавалось, и сохранить то, что получалось хорошо», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

После 30 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы набрали 72 очка.