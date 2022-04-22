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Нагельсман ответил на вопрос об успешности нынешнего сезона для «Баварии»

Нагельсман ответил на вопрос об успешности нынешнего сезона для «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман ответил на вопрос об успешности нынешнего сезона для команды.

«Успешный ли это сезон? Зависит от того, как определять успех. У меня прекрасная работа. Мне нравится быть футбольным тренером. Конечно, бывают моменты получше, чем те, которые мы пережили за последние три недели. Но я продолжу максимально выкладываться.

Какие выводы можно извлечь из этого сезона? Конечно, в конце сезона задаёшься вопросами. Нам нужно кое-что изменить, но я не буду радикально менять свой стиль. В следующем сезоне постараюсь доработать то, что нам не очень удавалось, и сохранить то, что получалось хорошо», — цитирует Нагельсмана Bayern & Germany.

После 30 сыгранных туров «Бавария» располагается на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Мюнхенцы набрали 72 очка.

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