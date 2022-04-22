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Уткин: если Тедеско выиграет ЛЕ, а Эмери ЛЧ, Федун может ударить по мячу в их очной игре

Уткин: если Тедеско выиграет ЛЕ, а Эмери ЛЧ, Федун может ударить по мячу в их очной игре
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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал выход «РБ Лейпциг» в финал Кубка Германии.

«Самое интересное и трогательное для нас европейское событие — Доменико Тедеско вывел «Лейпциг» не только в полуфинал Лиги Европы, но и в финал Кубка Германии. Немецкий кубок из всех европейских кубков пока что самый загнанный, но тем не менее у «Лейпцига» пока нет трофеев в своей истории. Может быть, команда выиграет первый трофей.

Крайне маловероятно, но очень забавно. Представляете, если «Лейпциг» выиграет Лигу Европы, а «Вильярреал» — Лигу чемпионов и они будут играть в Суперкубке Европы. Эмери против Тедеско. Было бы неплохо, если Леониду Федуну дали нанести первый удар по мячу», — сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.

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