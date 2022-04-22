«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» благодаря голу Обамеянга

В ночь с 21 на 22 апреля мск на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне в рамках 33-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Реал Сосьедад» принимал «Барселону». Гости одержали победу — 1:0.



Единственный гол был забит в первом тайме. На 11-й минуте отличился нападающий «Барсы» Пьер-Эмерик Обамеянг, ему ассистировал Ферран Торрес.

Победный мяч Обамеянга:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Карлос дель Серро Гранде. Ему помогали ассистенты Хуан Юсте и Гонсало Гарсия Гонсалес.



После 32 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 63 очка. «Реал Сосьедад» с 55 очками находится на шестой строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», у которого 78 очков.

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