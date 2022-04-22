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«Енисей» объявил о назначении Александра Алфёрова на пост главного тренера

«Енисей» объявил о назначении Александра Алфёрова на пост главного тренера
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Александр Алфёров назначен на должность главного тренера «Енисея», сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте».

Соглашение со специалистом рассчитано до конца нынешнего сезона.

Ранее командой руководил Вадим Гаранин.

Алфёров уже возглавлял «Енисей» с 2020 по 2021 год.

На данный момент «Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице ФНЛ, записав в свой актив 56 очков. От лидирующего «Оренбурга» команду отделяют 12 очков.

20 апреля «Енисей» вышел в полуфинал Кубка России. На стадии четвертьфинала команда обыграла казанский «Рубин». В полуфинале «Енисею» предстоит провести матч со «Спартаком».

Полуфинальные игры пройдут 11 и 12 мая. Две лучшие команды турнира сойдутся в матче за трофей 29 мая.

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