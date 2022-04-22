Российский хавбек проигнорировал акцию в поддержку Украины перед матчем чемпионата Чехии

Российский полузащитник чешского «Словацко» Владислав Левин проигнорировал акцию в поддержку Украины перед началом матча 29-го тура чемпионата Чехии со «Спартой», сообщает Isport.cz.

Перед началом матча футболисты обеих команд выстроились в центре поля и аплодировали в поддержку Украины. Однако, Левин не стал хлопать и демонстративно спрятал руки за спину.

Сам матч завершился победой «Спарты» со счётом 3:1.

Левин выступает за «Словацко» с февраля 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Чехии он принял участие в десяти матчах, в которых не отметился результативными действиями.

На данный момент «Словацко» занимает четвертое место в турнирной таблице, записав в свой актив 59 очков. В следующем матче «Словацко» сыграет с «Викторией».