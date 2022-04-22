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Обамеянг повторил достижение Роналдо, Ибрагимовича и Ромарио в «Барселоне»

Обамеянг повторил достижение Роналдо, Ибрагимовича и Ромарио в «Барселоне»
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Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг повторил достижение Ромарио (1993), Роналдо (1996) и Златана Ибрагимовича (2010), сообщает Squawka.

Обамеянг забил девятый гол в первых 11 матчах за «Барселону» чемпионате Испании и стал четвёртым игроком в истории клуба, которому покорилось это достижение.

Напомним, в матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 1:0. Победный гол на 11-й минуте забил Обамеянг.

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Обамеянг стал игроком «Барселоны» в последний день январского трансферного окна, перейдя из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. В 11 матчах за сине-гранатовых в Ла Лиге он забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.

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