Обамеянг повторил достижение Роналдо, Ибрагимовича и Ромарио в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг повторил достижение Ромарио (1993), Роналдо (1996) и Златана Ибрагимовича (2010), сообщает Squawka.
Обамеянг забил девятый гол в первых 11 матчах за «Барселону» чемпионате Испании и стал четвёртым игроком в истории клуба, которому покорилось это достижение.
Напомним, в матче 33-го тура чемпионата Испании «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» со счётом 1:0. Победный гол на 11-й минуте забил Обамеянг.
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Обамеянг стал игроком «Барселоны» в последний день январского трансферного окна, перейдя из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. В 11 матчах за сине-гранатовых в Ла Лиге он забил девять мячей и отдал одну голевую передачу.
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