Гари Невилл: я бы не стал требовать от тен Хага трофеев в первый год или два в «МЮ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о назначении Эрика тен Хага на пост главного тренера команды.

«То, что мы видим сейчас, – это неприемлемо. С этим нужно разбираться внутри клуба. Тен Хагу предстоит большая работа по возвращению клуба к минимальным стандартам. Это касается и отношения, и рабочей этики, и веры, и уверенности, а уже после этого, надеюсь, можно будет начинать думать о трофеях.

Я бы не стал слишком давить на него и требовать трофеев в первый год или два. Было бы здорово, если бы он этого добился, но это стало бы большим успехом. Сначала нужно попасть в топ-4, привлечь в клуб тех игроков, которых хочет видеть тренер, а затем нужно создать систему, которая даст веру.

У Клоппа ушло 4-5 лет на победу в Премьер-лиге. Я бы не давил на тен Хага и не требовал победы АПЛ в первые 2-3 сезона. Сейчас «МЮ» на расстоянии миллиона миль от этого. В конце прошлого сезона я думал, что «МЮ» приближается к этому, но всё развалилось на мелкие кусочки», — цитирует Невилла Sky Sports.

Соглашение с тен Хагом рассчитано с конца сезона-2021/2022 до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.