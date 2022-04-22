Дани Алвес: «Реалу» повезло, что «Барселона» проснулась так поздно

Защитник «Барселоны» Дани Алвес прокомментировал победу в матче 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад». (1:0).

«В первом тайме мы контролировали ситуацию, неплохо давили на них, но затем мы снизили интенсивность, и они начали давить на нас. Вы должны знать, как страдать. В футболе сложно побеждать, но мы победили. Мадридский «Реал»? Им повезло, что мы проснулись так поздно, что не смогли бороться за титул. Теперь мы должны думать о другой цели», — приводит слова Алвеса Goal.

После 32 сыгранных туров в испанской Примере сезона-2021/2022 «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице. Сине-гранатовые набрали 63 очка. Мадридский «Реал», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблице Примеры, набрав 78 очков.