«Ювентус» может подписать краткосрочный контракт с Анхелем Ди Марией

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, «Ювентус» хочет найти левоногого вингера, способного адаптироваться к схеме 4-3-3. Отмечается, туринцы склоняются к тому, чтобы взять на эту позицию молодого футболиста, но если будет вариант с опытным футболистом, они рассмотрят его. Сейчас «Ювентус» следит за ситуацией с Ди Марией, который вероятнее всего покинет «ПСЖ» летом. Не исключено, что «Ювентус» и Ди Мария могут подписать краткосрочный контракт на год или два.

Ранее стало известно, что в летнее трансферное окно «ПСЖ» планирует расстаться со всеми аргентинскими футболистами, за исключением нападающего Лионеля Месси. Ди Мария выступает за французскую команду с 2015 года. В нынешнем сезоне в 21 матче чемпионата Франции нападающий забил три гола и отдал пять результативных передач.