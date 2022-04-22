Онопко: из Луганска на Западную Украину ездили по 34 часа

Известный отечественный экс-футболист Виктор Онопко, который ныне входит в тренерский штаб сборной России и «Ростова» рассказал, как добирался из Луганска на Западную Украину.

«Выезд в Казань – первый с новыми одноклубниками. Аэропорт в Ростове уже был закрыт, и смысла ехать туда на поезде мне не было — даже на предыгровую тренировку не успел бы. Поэтому прямиком из Москвы полетел в Казань, а назад уже возвращался с командой. Долетели до Волгограда, а оттуда — ещё часов 8 на автобусе. Из Москвы в Ростов после «Динамо» добирались ещё дольше — 13 часов.

Непривычно ли? Я-то как раз привык. С дублем «Стахановца» мы и по 34 часа ездили, из Луганска — на Западную Украину. Спали в проходах. Мы на «Икарусе» разъезжали, а сейчас автобусы комфортные. Тяжеловато, конечно, ноги затекают, но ребята нормально переносят. По дороге останавливаемся — пройтись, размяться, перекусить. В этом плане не все команды в чемпионате сейчас в равных условиях: одно дело из Москвы поездом куда-то разок добраться, как «Локо» в Ростов, другое — самолёт + автобус. Но парни молодцы — выходят и доказывают», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Виктором Онопко читайте в ближайшее время.