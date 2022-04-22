Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас высказался о Клоппе

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.

«Он невероятный тренер. Это единственное слово, которое я могу подобрать. Он очень скромный и спокойный человек. Клопп старается, чтобы все игроки были счастливы. Для меня это очень важно. Он сказал мне, чтобы я продолжал делать на поле то, к чему привык. Он хотел, чтобы я играл в свой футбол с радостью и счастьем», — цитирует Диаса официальный сайт клуба.

Диас перешёл в «Ливерпуль» из «Порту» в январе за € 67 млн. Его контракт рассчитан на пять лет. За «Ливерпуль» колумбийский нападающий сыграл в 17 матчах во всех турнирах, забив четыре гола, а также отдав две голевые передачи.

«Ливерпуль» набрал 76 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.