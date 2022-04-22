Хави: тер Штеген доминирует в игре ногами. Он один из лучших вратарей в мире
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением об игре 29-летнего немецкого голкипера сине-гранатовых Марка-Андре тер Штегена, который накануне провёл матч на ноль с «Реалом Сосьедад» (1:0) в 33-м туре чемпионата Испании.
«Тер Штеген очень важен для меня. Он лидер, он доминирует в игре ногами – для меня он один из лучших вратарей в мире», — приводит слова Хави после игры с «Реалом Сосьедад» журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Футболист «Реала Сосьедад» не смог переиграть тер Штегена.
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
В нынешнем сезоне тер Штеген принял участие в 43 матчах за «Барселону» во всех турнирах, 13 из которых завершил всухую, а в остальных пропустил 52 мяча.
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