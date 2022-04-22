Черчесов отреагировал на выход в финал Кубка Венгрии с «Ференцварошем»

58-летний российский специалист Станислав Черчесов, возглавляющий венгерский «Ференцварош», высказался о разгроме «Дьера» (4:1) в полуфинале Кубка Венгрии и выходе в финал турнира, где его команде 11 мая будет противостоять клуб «Пакш».

«Я очень рад этой победе. Мы знали, что соперник ранее выбил «Академию Пушкаша» и «Фехервар», поэтому были уверены, что нам придётся приложить усилия, чтобы пройти дальше.

Хотя победа над «Дьером» со стороны может показаться лёгкой, но на деле это не совсем так. Нам нужно было как следует замотивировать игроков и показать хорошую игру, чтобы выйти в финал. Да, я и мои коллеги по тренерскому штабу уже выигрывали аналогичный турнир в Польше.

Кубковые матчи — это всегда особый случай, и я очень рад, что мы будем там на «Пушкаш Арене» с нашими болельщиками. Наш последний матч с клубом «Пакша» был давно, и я его уже забыл. А пока мы должны сосредоточиться на матче дерби в ближайшее воскресенье. О каждом последующем матче и кубковом финале мы поговорим после дерби», — сообщается на официальном сайте Станислава Черчесова.