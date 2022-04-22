Онопко рассказал, как Карпин смог добиться прогресса «Ростова» после возвращения в клуб

52-летний российский специалист Виктор Онопко, входящий в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России и «Ростове», рассказал об изменениях в клубе после возвращения наставника.



«У меня такое ощущение, что он и не уходил даже. Карпин не один год здесь выстраивал систему, всех знает, а ребята знакомы с его принципами. У Валерия Георгиевича семья в Ростове. Даже будучи в сборной, он постоянно приезжал на игры, был в контакте с клубом — руководством, футболистами. Естественно, его возвращение — плюс для коллектива. Это видно по тренировкам, как футболисты реагируют на требования. Вот мы проиграли «Нижнему Новгороду», разобрали ошибки — и в следующем туре победили Самару. О чём это говорит? О том, что игроки правильно воспринимают тренерские установки и подсказки. А ошибки — они всегда будут, даже у самых лучших и знаменитых. Важно уметь их исправлять», — сказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.