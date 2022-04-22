«Норвич» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды
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«Норвич» продлил контракт с финским нападающим Теэму Пукки, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
В действующем контракте 32-летнего футболиста была опция продления ещё на год, которой и воспользовались в клубе. Пукки является лучшим бомбардиром своего клуба в текущем сезоне английской Премьер-лиги.
Пукки выступает за «Норвич» с 2018 года, когда игрок перешёл из датского «Брондбю» в качестве свободного агента. В текущем сезоне он провёл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 4 голевые передачи. С 2009 года вызывается в сборную Финляндии, за которую провёл 102 матча и забил 34 мяча.
Ранее финн выступал за такие команды, как «Брондбю», «Шальке 04», «Селтик» и «Севилья».
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