Соболев: «Спартак» бы выиграл Лигу Европы, если бы нас не сняли

Нападающий «Спартака» Александр Соболев в полушутливой форме высказался о потенциальных шансах красно-белых в Лиге Европы нынешнего сезона, если бы УЕФА не исключил московскую команду из турнира.

«Нам удалось выйти из сложнейшей группы Лиги Европы с первого места. Сейчас нас дисквалифицировали. Теперь могу сказать, что мы бы выиграли Лигу Европы, если бы нас не сняли. Могу смело так заявлять. Шучу, конечно. Но если серьёзно: «Наполи» мы обыграли дважды, с «Лестером» вничью сыграли, заняли первое место в группе… Да мы бы выиграли этот титул — вообще легко. Мы тогда просто не стали говорить — боялись сглазить, ха-ха.

Кто у нас там был, «РБ Лейпциг»? «Прибили» бы их дома 3:0, а потом туда поехали — и ещё два закинули бы. Ну реально, я играл с «Наполи», с «Лестером»… Понятное дело, что с «Лестером» на выезде было прям очень тяжело. Но я не могу сказать, что мы от них сильно отстанем. По поводу «Наполи»: я думал, Кулибали такой здоровый огромный защитник, которого просто невозможно продавить. В итоге я из-под него забил головой», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».