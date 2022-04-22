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Соболев рассказал о беседе с легионерами «Спартака» после разрешения ФИФА на отъезд из РПЛ

Соболев рассказал о беседе с легионерами «Спартака» после разрешения ФИФА на отъезд из РПЛ
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о беседе с легионерами красно-белых после того, как ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из Российской Премьер-Лиги.

«Расскажу, как всё было. Когда вся эта ситуация только началась, мы сели всей командой в раздевалке и поговорили между собой. Попросили: если кто-то хочет уехать, сообщите сразу, чтобы команда была в курсе. Не надо бегать, скрываться или уезжать без предупреждения. Те, кто хотел, они уехали. Все отнеслись к этому нормально.

Собрал команду Джикия? Да, Джикия на правах капитана занялся этим вопросом. Он попросил всех заранее сказать, если у кого-то есть мысли об уходе из команды. В итоге Джордан и Лукас предупредили о своём уходе», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».

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