Соболев рассказал о беседе с легионерами «Спартака» после разрешения ФИФА на отъезд из РПЛ

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал о беседе с легионерами красно-белых после того, как ФИФА разрешила иностранцам приостанавливать контракты с клубами из Российской Премьер-Лиги.
«Расскажу, как всё было. Когда вся эта ситуация только началась, мы сели всей командой в раздевалке и поговорили между собой. Попросили: если кто-то хочет уехать, сообщите сразу, чтобы команда была в курсе. Не надо бегать, скрываться или уезжать без предупреждения. Те, кто хотел, они уехали. Все отнеслись к этому нормально.
Собрал команду Джикия? Да, Джикия на правах капитана занялся этим вопросом. Он попросил всех заранее сказать, если у кого-то есть мысли об уходе из команды. В итоге Джордан и Лукас предупредили о своём уходе», — приводит слова Соболева «Спорт-экспресс».
- 22 апреля 2022
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