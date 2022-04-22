Экс-тренер сборной Германии высказался о будущем Холанда

Бывший главный тренер сборной Германии Юрген Клинсман высказался о будущем нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«В Дортмунде у вас есть шанс бросить вызов мюнхенской «Баварии», и он играет большую роль в этом. Он очень важная фигура в своём клубе.

Если он решит перейти куда-то в другой клуб, нет никаких гарантий, что сразу после перехода вы будете выигрывать трофеи.

Вы видите, что сейчас происходит в Испании. Если вы говорите о «Барселоне», «Реале» и «Атлетико», там всегда есть интрига, кто в итоге выиграет Ла Лигу. Даже в Англии сейчас, если у него есть выбор между четыремя топ-клубами, нет никакой гарантии, что он сделает правильный выбор и сразу же выиграет Премьер-лигу», — приводит слова Клинсмана Goal.