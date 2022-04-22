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Экс-вратарь «Зенита»: не перевариваю Акинфеева! Не нравится — и всё

Экс-вратарь «Зенита»: не перевариваю Акинфеева! Не нравится — и всё
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Бывший вратарь «Зенита» Андрей Мананников поделился мнением о современных голкиперах клубов Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас мало слежу за голкиперами. То, что в «Зените» нет вратарей, это сто процентов. Кержаков изначально не вратарь, какой-то «тряпочный» он. Раньше Славик Малафеев нравился, но потом он пошёл в сборную и там сдался Акинфееву. Тот его «сожрал». Не перевариваю этого голкипера.

Почему не перевариваю Акинфеева? Сам не знаю. Не нравится — и всё», — цитирует Мананникова Sport24.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. С 2004 по 2018 год выступал в национальной сборной России, провёл за сборную 111 матчей, был капитаном команды на домашнем чемпионате мира. Шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

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