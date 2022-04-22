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Салах высказался о своём будущем в «Ливерпуле»

Салах высказался о своём будущем в «Ливерпуле»
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о своём будущем в стане мерсисайдцев.

«Буду ли я подписывать новый контракт? Да, я так думаю. Но если они хотят, чтобы я ушёл, это меняет дело!

Я не знаю, у меня остался один год. Думаю, фанаты знают, чего я хочу, но контракт – это не только про деньги. Я не волнуюсь, я не позволяю себе беспокоиться о чём-то. Сезон ещё не закончился, так что давайте закончим его как можно лучше – это самое главное. Неизвестно, что ещё может произойти», — приводит слова Салаха FourFourTwo.

В текущем сезоне форвард сыграл за «Ливерпуль» в 42 матчах во всех турнирах, забив 30 голов, а также отдав 12 голевых передач. Действующее соглашение 29-летнего футболиста истекает в 2023 году.

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