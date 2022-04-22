В «Ливерпуле» осудили оскорбительные кричалки о трагедии в Хиллсборо

«Ливерпуль» выпустил заявление, в котором осудил возросшее количество кричалок оскорбительного содержания о трагедии в Хиллсборо.

«Мы знаем, какое влияние эти отвратительные оскорбления оказывают на семьи 97 человек, на тех, кто выжил, и на всех, кто связан с этим клубом.



Мы работаем с соответствующими властями, чтобы сделать всё возможное, чтобы эти кричалки были полностью исключены из футбола, и, где это уместно, обрушить всю силу закона и процесса санкций на игру на тех, кто продолжает их петь», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, трагедия на «Хиллсборо» — давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время матча 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем». Давка повлекла за собой смерть 97 болельщиков мерсисайдцев.