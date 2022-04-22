В «Ливерпуле» осудили оскорбительные кричалки о трагедии в Хиллсборо

«Ливерпуль» выпустил заявление, в котором осудил возросшее количество кричалок оскорбительного содержания о трагедии в Хиллсборо.
«Мы знаем, какое влияние эти отвратительные оскорбления оказывают на семьи 97 человек, на тех, кто выжил, и на всех, кто связан с этим клубом.
Мы работаем с соответствующими властями, чтобы сделать всё возможное, чтобы эти кричалки были полностью исключены из футбола, и, где это уместно, обрушить всю силу закона и процесса санкций на игру на тех, кто продолжает их петь», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.
Напомним, трагедия на «Хиллсборо» — давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время матча 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем». Давка повлекла за собой смерть 97 болельщиков мерсисайдцев.
- 22 апреля 2022
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:23
-
10:59
-
10:57
-
10:50
-
10:47
-
10:34
-
10:23
-
10:16
-
10:15
-
10:13
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:43
-
09:43
-
09:40
-
09:10
-
08:57
-
08:45
-
08:35
-
08:15
-
07:40
-
04:10
-
03:45
-
03:09
-
02:57
-
02:43
-
02:36
-
02:21
-
02:20
-
01:54