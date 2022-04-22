В «Спартаке» рассказали о ситуации с контрактами с зарубежными спонсорами

Коммерческий директор «Спартака» Рустам Махмутов рассказал о ситуации с контрактами с зарубежными спонсорами.



«Большинство контрактов с зарубежными партнёрами находятся на паузе. Кроме разрыва контракта с Socios – это произошло по инициативе компании», — сказал Махмутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Московский «Спартак» набрал 31 очко в 25 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (55).



Накануне состоялась жеребьёвка полуфинала Кубка России по футболу сезона-2021/2022. Участие в 1/2 финала примут 2 команды из ФНЛ и 2 команды из РПЛ. Московский «Спартак» сыграет с «Енисеем».

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