Сборная Украины может провести товарищеский матч с «Манчестер Сити» или сборной Англии

Сборная Украины в рамках подготовки к матчу плей-офф отбора ЧМ-2022 с Шотландией рассматривает возможность проведения контрольного матча с национальной командой Англии или «Манчестер Сити».

«Итак, впереди у сборной Украины 2 сбора. Первый состоится в пригороде Любляны, второй – на Туманном Альбионе. Это будет либо база «Манчестер Сити», либо сборной Англии. Также в зависимости от того, как далеко «Манчестер Сити» дойдёт в ЛЧ и планов подготовки национальной команды Англии, с одним из этих соперников рассматривается проведение последнего спарринга перед плей-офф с Шотландией. Классная намечается репетиция», — написал журналист телеканалов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас в своём телеграм-канале.