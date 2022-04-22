Мостовой назвал забавными слова Соболева, что «Спартак» обыграл бы «Лейпциг» в Лиге Европы

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова нападающего «Спартака» Александра Соболева, который заявил, что клуб прошёл бы «Лейпциг» в Лиге Европы.



«Мне слова Соболева кажутся забавными. Моё мнение: так и оставить этот разговор, потому что сейчас можно шутить после победы над ЦСКА. Можно сказать, что «Лейпциг», «Ливерпуль» обыграют. Ничего такого: посмеялся, пошутил.



Слова о том, что «Спартак» не сильно отстаёт по уровню от «Лестера»? Всё относительно. Одну игру можно сыграть, как «Спартак» сыграл с «Наполи»: они лидировали с шестью подряд победами, а «Спартак» их обыгрывает в Италии. Это тоже заманчиво. Другое дело, если ты играешь в Англии. Если бы «Спартак» играл в АПЛ, то было бы интересно посмотреть, на каком месте они бы были. В одной игре можно обыграть кого угодно, в том числе «Ливерпуль»», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.