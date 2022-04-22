Юрген Клопп рассказал, сможет ли Фирмино сыграть с «Эвертоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, сможет ли нападающий мерсисайдцев Роберто Фирмино принять участие в игре 34-го тура АПЛ с «Эвертоном».
«Бобби становится все лучше и лучше. Сегодня его первый тренировочный день после травмы, так что впереди есть ещё два дня, чтобы принять решение, так что, может быть, он сыграет.
«Если Фирмино скажет, что он в порядке, значит, он будет задействован в игре. А нет, тогда мы подождём ещё несколько дней, и тогда, я думаю, после этого его возвращение на поле состоится»,— цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Фирмино пропустил матч 30-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (4:0) из-за боли в стопе. Матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Эвертон» состоится 24 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
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