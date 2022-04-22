Тен Хаг получит € 140 млн на трансферы в «Манчестер Юнайтед»

Новый тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг, который приступит к работе с «красными дьяволами» по окончании нынешнего сезона, получит € 140 млн на летние трансферы, информирует The Times.
Согласно сведениям источника, трансферный бюджет «Манчестер Юнайтед» может повыситься ещё сильнее, если клубу удастся продать ненужных футболистов.
Напомним, соглашение тен Хага с «Манчестер Юнайтед» вступит в силу по окончании нынешнего сезона и будет рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.
Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.
- 22 апреля 2022
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:13
-
12:11
-
12:00
-
11:53
-
11:52
-
11:37
-
11:30
-
11:26
-
11:25
-
11:23
-
10:59
-
10:57
-
10:50
-
10:47
-
10:34
-
10:23
-
10:16
-
10:15
-
10:13
-
09:55
-
09:52
-
09:45
-
09:43
-
09:43
-
09:40
-
09:10
-
08:57
-
08:45