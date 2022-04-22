Кавазашвили — о словах Соболева про «Лейпциг»: молодец! Так держать! Оптимизм не потерян

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова нападающего красно-белых Александра Соболева, что «Спартак» был бы способен пройти «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги Европы.
«Я думаю, что ещё не потерян оптимизм у Соболева, который не играет в основном составе. Но душа у него всё время продвигает его к победе. Это очень хорошо, когда человек всегда думает о том, что они будут победителями. Тем более с той командой, которая отказалась играть с нами и получила техническую победу за то, что нас отцепили большие политики европейских государств. Поэтому молодец Соболев! Так держать! Если он ещё прибавит и играть будет лучше, то они в «Спартаке» вместе с Николсоном могут составить очень хороший дуэт на футбольном поле. Я очень рад, что сегодня есть хороший дух и настроение у «Спартака». Желаю им успехов», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 22 апреля 2022
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