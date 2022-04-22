Тренер сборной Украины объяснил, почему игроки киевского «Динамо» приедут в сборную 5 мая

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков объяснил, почему игроки «Динамо» приедут в сборную 5 мая. Ранее сообщалось, что игроки киевлян присоединятся к команде 3-го числа.
«Мне позвонил Мирча Луческу. Сейчас очень сложное время, не нужно никаких ссор. Попросил, чтобы ребята под его наблюдением сыграли контрольный матч с «Базелем» 4 мая. Я сказал, что у сборной может быть игра 6 мая. Он ответил, что они сыграют 45 минут и приедут ко мне. Я подумал и принял решение отпустить их. Они сыграют с «Базелем» 4-го числа и приедут. Думаю, 5 мая они уже будут на месте», — приводит слова Петракова телеканал «Футбол 1/2/3».
Ранее стала известна дата противостояния между сборными Украины и Шотландии в рамках полуфинала отбора на чемпионат мира. Команды встретятся на поле 1 июня. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
В случае успеха в матче с Шотландией Украина сыграет в финале квалификации с национальной командой Уэльса за право выступить на чемпионате мира — 2022 в Катаре. Финал стыкового турнира запланирован на 5 июня.
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