Анчелотти попросил Переса купить Рюдигера в мадридский «Реал»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти провёл встречу с президентом «сливочных» Флорентино Пересом, сообщает Marca. Основным вопросом стало потенциальное усиление состава на будущий сезон. В частности, наставник попросил Переса купить защитника «Челси» Антонио Рюдигера.
Ранее стало известно, что испанский клуб изучает возможность заключения контракта с Рюдигером в летнее трансферное окно. Отмечается, что руководство «Реала» готово обсудить возможный переход с представителями Рюдигера, если 29-летний немецкий футболист значительно снизит свои финансовые требования. Сам Рюдигер заинтересован в трансфере в мадридский «Реал».
Напомним, Рюдигер перешёл в лондонский «Челси» из «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги и забил три гола. С 2014 года Рюдигер вызывается в национальную команду Германии.
- 22 апреля 2022
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