Варела: будет здорово, если «Зенит» проиграет в концовке, а «Динамо» финиширует первым

Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела высказался о чемпионской гонке в РПЛ и своём возвращении на поле после травмы.

«Мы хорошо выступаем в этом сезоне, к чему мы стремились с тех пор, как я пришёл в клуб. Мы идём на втором месте в турнирной таблице в трёх очках от «Зенита». Будет здорово, если они будут проигрывать в концовке, а мы сможем их догнать и финишировать первыми.

После зимней паузы у меня было небольшое повреждение, из-за которого я пропустил первые игры. Потом я вернулся к матчу со «Спартаком», но тогда ещё не был готов на сто процентов. Сейчас же я снова себя чувствую очень хорошо. Мы вышли на финишную прямую, и я готов на 120 процентов», — приводит слова Варелы официальный сайт «Динамо» со ссылкой на El Pais.