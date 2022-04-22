Варела: в России сильная лига, в командах много иностранцев

Уругвайский защитник «Динамо» Гильермо Варела считает Российскую Премьер-Лигу сильным чемпионатом и отмечает большое количество легионеров, даже несмотря на недавнее разрешение ФИФА иностранцам приостанавливать контракты с клубами из России.

«В России сильная лига, в командах много иностранцев, включая латиноамериканцев – например, в «Зените» играет много бразильцев. Когда я сюда приехал, то был удивлён физической силе игроков. Но мне нравится борьба на поле», — приводит слова Варелы официальный сайт «Динамо» со ссылкой на El Pais.

Напомним, сейчас «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 52 очка в 25 матчах. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит» (55). Замыкает тройку лидеров ЦСКА (44).