Шамиль Газизов отказался назвать матчем жизни игру «Уфы» с «Уралом»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».



«Каждый матч важнейший. Играем с соседями по турнирной таблице — здесь всё ясно. Все всё понимают. Игра с «Уралом» — матч жизни? Нагнетать обстановку лишний раз смысла нет», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Встреча 26-го тура Российской Премьер-Лиги между «Уралом» и «Уфой» состоится в субботу, 23 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Матч пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Урал» набрал 21 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» расположилась в зоне стыковых матчей, она занимает 14-е место, имея в активе 22 балла.

Новость по теме В «Уфе» отреагировали на информацию, что футболисты покупали военные билеты