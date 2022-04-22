Семак рассказал о кадровых потерях «Зенита» перед матчем с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о кадровых потерях санкт-петербургского клуба перед матчем с «Краснодаром». Игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в понедельник, 25 апреля, на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Что касается Клаудиньо — он готовится, надеюсь, сможет принять участие в игре. По поводу Караваева и Ловрена, как я уже говорил, их появление маловероятно, они не скоро вернутся в общую группу. Одоевский уже начал тренироваться, надеемся, тоже уже вот-вот начнёт заниматься по полной программе и сможем на него рассчитывать. Остальные, в принципе, без серьёзных проблем. Надеюсь, в таком же составе будем готовиться к игре с «Краснодаром», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».