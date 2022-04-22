Юрген Клопп рассказал об атмосфере в раздевалке «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал об атмосфере внутри команды перед матчем 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда проведёт мерсисайдское дерби с «Эвертоном».
«Наслаждаются ли игроки текущим положением в таблице? Не все, но большинство – да. Это ситуация, в которой мы не ожидали оказаться, и мы никогда не были в такой ситуации. Мы играем довольно часто, и это невероятно сложно.
В эти моменты нам всем нравится то, что мы делаем, особенно когда мы одерживаем победу в важной игре. Но это правда, нам нравится ситуация, в которой мы находимся. Мы ничего не можем загадывать, пока ещё ничего не достигнуто. Мы выиграли один трофей, но впереди ещё три, а сейчас ребят ждёт важная игра в Премьер-лиге. Пока всё хорошо, и да, мы с нетерпением ждём, что будет дальше», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
- 22 апреля 2022
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