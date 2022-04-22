Сергей Семак высказался о чемпионской гонке за 5 туров до конца РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о чемпионской гонке за пять туров до конца Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
«Сложно говорить, насколько результаты «Динамо» влияют на «Зенит». Конечно, в какой-то степени влияет: когда динамовцы выигрывают — это дополнительная мотивация и понимание, что нет права на ошибку. Когда теряют очки, то это немного расхолаживает. В любом случае должны смотреть на себя и свою игру. Если мы будем по качеству игры заслуживать, то и победы придут. Прежде всего ориентируемся на свою игру», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
Напомним, в ближайшем матче «Зениту» предстоит встретиться с «Краснодаром». Игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в понедельник, 25 апреля, на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
- 22 апреля 2022
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