Роналду сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сможет принять участие в матче 34-го тура АПЛ, в котором манкунианцы встретятся с «Арсеналом». Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник.

Ранее стало известно, что португальский футболист в четверг прибыл на клубную базу Каррингтон и принял участие в тренировке «Манчестер Юнайтед».



Напомним, ранее Роналду сообщил о смерти своего новорождённого сына. Из-за трагедии португальский форвард пропустил встречу 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Ливерпулем», которая завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 4:0. Во время матча болельщики «Ливерпуля» аплодисментами поддержали португальского футболиста. К акции присоединился и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.