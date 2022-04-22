Роналду сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сможет принять участие в матче 34-го тура АПЛ, в котором манкунианцы встретятся с «Арсеналом». Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник.
Ранее стало известно, что португальский футболист в четверг прибыл на клубную базу Каррингтон и принял участие в тренировке «Манчестер Юнайтед».
Напомним, ранее Роналду сообщил о смерти своего новорождённого сына. Из-за трагедии португальский форвард пропустил встречу 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с «Ливерпулем», которая завершилась победой мерсисайдской команды со счётом 4:0. Во время матча болельщики «Ливерпуля» аплодисментами поддержали португальского футболиста. К акции присоединился и главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
- 22 апреля 2022
-
16:21
-
15:59
-
15:55
-
15:48
-
15:37
-
15:37
-
15:25
-
15:21
-
15:17
-
15:11
-
15:08
-
15:02
-
14:52
-
14:45
-
14:33
-
14:30
-
14:17
-
14:10
-
14:06
-
14:05
-
13:59
-
13:47
-
13:35
-
13:30
-
13:19
-
13:14
-
13:13
-
12:54
-
12:38
-
12:35
-
12:29
-
12:13
-
12:11
-
12:00
-
11:53