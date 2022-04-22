Семак: все с особым настроем готовятся ко встрече с «Зенитом». «Краснодар» не исключение

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче с «Краснодаром».

«Думаю, все команды с особым настроем готовятся к матчам с «Зенитом», и «Краснодар» не исключение. Каждая команда пытается победить у себя дома. Команда молодая и достаточно хорошо играет в весеннем отрезке, набирает очки. Играть на выезде с «Краснодаром» всегда сложно. Поэтому мы и будем готовиться к сложному, тяжёлому матчу», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Напомним, в ближайшем матче «Зениту» предстоит встретиться с «Краснодаром». Игра 26-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 состоится в понедельник, 25 апреля, на стадионе «Краснодар» в одноимённом городе. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.