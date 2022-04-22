Лионель Месси сможет сыграть с «Лансом»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси полностью восстановился от повреждения и готов сыграть в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Лансом», сообщает As.



По информации источника, аргентинский форвард не испытывает болезненных ощущений, поэтому последнюю тренировку провёл в общей группе. Кроме того, он не получил никаких ограничений от медицинского штаба, поэтому сможет выйти на поле. Встреча состоится в субботу, 23 апреля. Ранее Лионель Месси пропустил матч с «Анже» в 33-м туре чемпионата Франции из-за травмы ахиллова сухожилия.



Напомним, 20 апреля «Пари Сен-Жермен» на выезде одержал разгромную победу над «Анже» в рамках 33-го тура французской Лиги 1 сезона-2021/2022. Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.