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Клопп прокомментировал игру Тьяго Алькантары за «Ливерпуль»

Клопп прокомментировал игру Тьяго Алькантары за «Ливерпуль»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о выступлении полузащитника Тьяго Алькантары за мерсисайдцев.

«Я не люблю слишком много говорить об одном игроке — не потому, что игрок этого не заслуживает, а потому, что всегда, когда мы это делаем, с ним что-то происходит.

Снижает ли Тьяго темп игры? Если футболист моментально замедляет игру, он делает это по множеству причин, например, чтобы осмотреться. Что ещё более важно, Тьяго хотел присоединиться к нам, и он знал, как мы играем. Он знал, что подойдёт нам, и мы тоже это знали.

У Тьяго была только одна проблема — его травматичность, и это началось с игры с «Эвертоном». Но никогда не стоял вопрос о том, подойдёт ли он «Ливерпулю». Мы подписали его только потому, что знали, что он нам поможет», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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