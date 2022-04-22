ЦСКА обыграл «Зенит» в матче молодёжного первенства

Сегодня, 22 апреля, состоялся матч молодёжных команд ЦСКА – «Зенит». Игра 24-го тура молодёжного первенства проходила на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Евгений Рубцов.

Молодёжка ЦСКА открыла счёт в матче на 38-й минуте – голом отметился Даниил Гурченко. На 60-й минуте «Зенит» восстановил статус-кво благодаря голу Саввы Котова. Судьба матча была решена на 86-й минуте – в составе армейцев забитым мячом отличился Матвей Лукин. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу ЦСКА.

ЦСКА набрал 56 очков и сохранил первое место в турнирной таблице. У ближайшего преследователя, «Ростова», 52 очка. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» (46).