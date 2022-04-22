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Рангник высказался о назначении тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Рангник высказался о назначении тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
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Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о назначении на пост наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага, который приступит к работе по окончании нынешнего сезона.

«Мне нравится его футбол. Я совершенно уверен, что с полной предсезонкой и возможностью построить и сформировать свой собственный состав, новую команду у него всё получится», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, соглашение тен Хага с «Манчестер Юнайтед» вступит в силу по окончании нынешнего сезона и будет рассчитано до 2025 года. Также в нём предусмотрена возможность продлить сотрудничество с главным тренером ещё на сезон при согласии сторон.

Сейчас «красных дьяволов» тренирует Ральф Рангник. 63-летний Рангник возглавил английскую команду 3 декабря 2021 года. В конце сезона он займёт одну из должностей в структуре «Манчестер Юнайтед». Помимо тен Хага, клубом рассматривалась кандидатура нынешнего наставника «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

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