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Рангник заявил, что Погба вряд ли сыграет за «МЮ» в этом сезоне

Рангник заявил, что Погба вряд ли сыграет за «МЮ» в этом сезоне
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Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба вряд ли сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы.

«Погба? Я не думаю, что велика вероятность его возвращениия на поле в этом сезоне», — приводит слова Рангника журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 20 матчах английской Премьер-лиги, забил один гол и отдал девять результативных передач.

Рыночная стоимость французского футболиста установлена порталом Transfermarkt на отметке в € 55 млн. С 2013 года Погба вызывается в сборную Франции. Сейчас британские СМИ активно пишут о возможном уходе Погба из «МЮ».

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